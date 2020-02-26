Энгельсское ритуальное агентство «МУСП Ритуал» разместил на своем сайте фото памятника с изображением погибших летчиков-бомбардировщиков.

Ту-160 разбился во время учений в 2003 году в степи под поселком Советское. Когда на борту случилась внештатная ситуация, командир Юрий Дейнеко уводил воздушный корабль от населенных пунктов и газохранилища. В тот день, 18 сентября, все четверо членов экипажа погибли.

Юрий Дейнеко, Олег Федусенко и Григорий Колчин были похоронены на городском кладбище Энгельса, а тело Сергея Сухорукова по просьбе родственников было доставлено в Йошкар-Олу.

Сейчас ритуальное агентство, которое занималась траурной процессией погибших летчиков, используя эту трагедию для рекламы своих услуг. На официальном сайте бюро «МУСП Ритуал» запечатлен памятник с изображением трех летчиков с подписью «Изготовление памятников», а рядом прописаны «Преимущества компании».