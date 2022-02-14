В Саратовском регионе Приволжской железной дороги стартовал фотоконкурс, приуроченный ко Дню всех влюбленных. В нём могут участвовать жители Саратовской области, совершившие поездку на пригородном поезде.

В рамках отборочного этапа до 20 февраля организаторы принимают фотографии, на которых влюблённые пары запечатлены в салоне или на фоне электропоезда.

Конкурсные работы необходимо опубликовать на личной странице в социальной сети с хештегом организаторов. Авторы лучших фотографии, набравшие наибольшие количество лайков и комментариев, получат призы.

Узнать дополнительную информацию о фотоконкурсе и условиях его проведения можно на сайте АО «Саратовская ППК»: https://sarppk.ru/ в разделе «Новости».