В Москве состоялось подведение итогов всероссийского конкурса «Природа ждет героев». Победителем в номинации «Освещение экологических проблем через искусство» стал фотопроект сотрудницы Регионального оператора Ксении Барулиной «Наше дело – чистое». Приз вручил главный редактор сайта National Geographic Илья Минский.

Представленный проект отражает значимость работы в сфере обращения с отходами, важность обработки и извлечения ВМР, а также возможности сохранения ресурсов при глубокой переработке. Место для съемок было выбрано не случайно. Энгельсский экотехнопарк является флагманом коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО на территории Саратовской области. На нем извлекается 18 фракций вторсырья и соблюдаются современные требования отрасли и нацпроекта «Экология» в части обращения с коммунальными отходами.

— В качестве моделей для серии фотографий я выбрала работников отрасли и сотрудников Регионального оператора. Самим фотопроектом мне хотелось повысить значимость профессии в области обращения с отходами, показать важность экологически безопасной переработки и привлечь внимание населения к тому, что мусор – это в первую очередь ресурс. Ведь фотография способна и должна менять мир к лучшему, — рассказала менеджер по связям с общественностью Регионального оператора Ксения Барулина.

— Я рад вручить заслуженную награду. Проект Ксении показывает, что мало просто говорить на тему экологии, важно подготовить людей, кто будет в этой сфере работать. Тот фотоконтент, который мы увидели, показал, что в сфере утилизации отходов работают молодые, красивые ребята, которые могли заняться чем-то другим, но они занялись именно этим! … А ещё, что переработка в России – это не миф, она реально существует! Надеемся, эта тема подтолкнет многих делать мир чуточку чище, — сказал Илья Минский при вручении гранта для дальнейшего развитие проекта.

Победителями конкурса, организатором которого стала компания Timberland, также стали проекты «Чистомэн» из Челябинска и «Добровольные лесные пожарные Новосибирской и Томской области» из Новосибирска.