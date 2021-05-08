Сегодня, 7 мая, на железнодорожных вокзалах Саратова, Астрахани и Волгограда открылась фотовыставка «Ветераны Приволжской железной дороги», приуроченная к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. На стендах представлены портреты здравствующих участников войны и тружеников тыла, работавших на железной дороге.

В праздничном фотопроекте приняли участие фронтовики Михаил Тупицкий, Пётр Колчин, Наталья Аксаментова и другие уважаемые ветераны Приволжской магистрали, проживающие в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.

Организаторы фотовыставки проводили съёмки в гостях у пенсионеров с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

В каждом вокзале размещены разные подборки фотографий, отличающиеся в зависимости от регионов проживания ветеранов. При этом ознакомиться со всеми работами 9 Мая можно будет на официальном сайте ПривЖД в разделе «Ветераны Приволжской железной дороги».