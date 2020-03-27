Сегодня стало известно о том, что на место в Сенате от Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» претендует не Алексей Антонов, а Олег Алексеев, сообщает пресс-служба партии.

Президиум Генерального Совета партии «Единая Россия» в пятницу, 27 марта, принял решение о кандидатуре Олега Алексеева для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Саратовской областной думы. Об этом сказал секретарь Саратовского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков.

Сегодня Президиум Генерального совета партии принял решение внести депутатам Саратовской областной Думы – членам фракции «Единой России» кандидатуру Олега Алексеева для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. От областной думы рассматривались три кандидатуры: Олега Алексеева, Алексея Антонова и Александра Романова. Олег Алексеев имеет значительный опыт, ранее он уже представлял наш регион в Совете Федерации РФ, – отметил Панков.

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