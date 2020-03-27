Сегодня стало известно о том, что на место в Сенате от Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» претендует не Алексей Антонов, а Олег Алексеев, сообщает пресс-служба партии.

Президиум Генерального Совета партии «Единая Россия» в пятницу, 27 марта, принял решение о кандидатуре Олега Алексеева для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Саратовской областной думы. Об этом сказал секретарь Саратовского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков.

— Сегодня Президиум Генерального совета партии принял решение внести депутатам Саратовской областной Думы – членам фракции «Единой России» кандидатуру Олега Алексеева для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. От областной думы рассматривались три кандидатуры: Олега Алексеева, Алексея Антонова и Александра Романова. Олег Алексеев имеет значительный опыт, ранее он уже представлял наш регион в Совете Федерации РФ, – отметил Панков.