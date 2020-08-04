Энгельсский поэт и композитор Павел Петров, более известный, как Пашкет объявил о планах отправиться в гастрольный тур в сентябре. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Согласно требованиям музыканта, он согласен выступить в любом городе России. Организаторы концерта должны будут купить ему билет на поезд, самолет или автобус, а также обеспечить едой. В своих гастрономических предпочтениях Пашкет весьма аскетичен — он просит хлеб, пельмени и чай. Встречать музыканта на вокзале можно на заниженной черной тонированной Lada Priora, или на любой другой машине ВАЗа. Из концертной аппаратуры необходим ноутбук для флешки с минусовкой песен и радиомикрофон. Размер гонорара с организаторами выступления Павел Петров готов обсуждать отдельно.

Напомним, в феврале этого года Пашкет собирался поехать на «Евровидение» и даже написал для этого конкурса две песни.