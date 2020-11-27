В Саратове возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками отдела строительного надзора города. Сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По данным следствия, в ноябре прошлого года сотрудники строительного надзора проверяли сдаваемый в поселке Новосоколовогорский в Саратове многоквартирный комплекс жилых зданий. Они не осмотрели должным образом инженерные системы домов из-за чего не заметили нарушения при монтаже систем противопожарной защиты. В случае возникновения чрезвычайно ситуации эта халатность могла привести к гибели жильцов новостройки.

Нарушение было выявлено сотрудниками местного управления ФСБ.

Ведется следствие.