В Саратове руководитель одного из структурных подразделений транспортной организации подозревается в сборе денежных премий со своих подчиненных на сумму 200 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Приволжского линейного управления МВД на транспорте, 35-летний топ-менеджер с февраля 2020 года по сентябрь 2021 года распорядился собирать часть премий со своих подчиненных на железнодорожных станциях Сенная и Озинки.

Собранные деньги руководитель, имеющий отношение к Приволжской железной дороге, забирал себе в личное прользование.

Транспортные полицейские вместе с УФСБ задержали подозреваемого.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), по которому предусмотрено наказание до 4-х лет лишения свободы.

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.