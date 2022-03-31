Сотрудники ФСБ задержали 42-летнего жителя Саратова, подозреваемого в мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, подозреваемый обещал сотруднику компании «РЖД» организовать прекращение идущей в отношении него проверки.
Однако мошенник такими возможностями не обладал, а просто хотел нажиться на проблемах менеджера железной дороги.
Взяв от сотрудника РЖД 30 тысяч рублей, саратовец запросил еще денег.
Осуществить свои коварные планы аферист не смог: его задержали чекисты.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование преступления продолжается.