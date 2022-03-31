Сотрудники ФСБ задержали 42-летнего жителя Саратова, подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, подозреваемый обещал сотруднику компании «РЖД» организовать прекращение идущей в отношении него проверки.

Однако мошенник такими возможностями не обладал, а просто хотел нажиться на проблемах менеджера железной дороги.

Взяв от сотрудника РЖД 30 тысяч рублей, саратовец запросил еще денег.

Осуществить свои коварные планы аферист не смог: его задержали чекисты.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование преступления продолжается.