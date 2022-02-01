Инцидент в ИК Энгельса Саратовской области произошел 31 января.

Осужденные устроили беспорядки в исправительной колонии строгого режима №2, — проинформировала пресс-служба регионального управления ФСИН.

Сообщается, что четверо рецидивистов, осуждённые за тяжкие и особо тяжкие преступления, намеренно испортили имущество колонии. Что именно было сломано, не уточняется.

Кроме того, один из дебоширов оказал сотруднику колонии физическое сопротивление, что было заснято на служебный видеорегистратор.

Осужденные не захотели выполнять законные требования администрации ИК-2, — сообщили в УФСИН.

Проводится проверка. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело