Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте соцсети Instagram о перепрофилировании предприятий в районе новой набережной для нужд горожан.
— Тренд прошлых столетий, когда прибрежные зоны были исторически заняты производствами, уходит, на смену этому пришел запрос от горожан на современные прогулочные территории, занятые кафе, аттракционами, бассейнами, гостиницами, скверами. Именно с таким посылом мы обращаемся к собственникам объектов, — отметил он.
Градоначальник провел переговоры с некоторыми из них. Владельцы ангара на Шелковичной улице разработали концепцию фуд-кластера, который должен появится в следующем году. Собственники одного из зданий в районе 2-й Садовой улицы выразили намерение вписаться в общую концепцию. Пока что конкретного предложения нет, предприниматели будут дорабатывать идеи.
Минусы новой Набережной:
1. Все предприятия, в т.ч. около Набережной практически уничтожили — зато есть торговля всем и вся
2. Новую Набережную построили с техническими нарушениями вкупе с заменой материалов на более дешевые, в т.ч. с использованием строительного мусора — провалы асфальта, промоины
3. На новой Набережной практически отсутствуют зеленые насаждения и места отдыха, например лавочки (хорошо бы лавочки с навесами или беседки) — выглядит как дорога с забором
4. Нет фудкортов на новой Набережной — народ любит не только сидеть или лежать, но и жрать
5. Новый пляж вдоль новой Набережной — рассадник ковида в настоящий момент
Плюсы новой Набережной:
1. Нет фудкортов на новой Набережной — нет рассадника ковида хотя бы там
2. Нет мест для отдыха, например лавочек — нет еще одного рассадника ковида
Предложения:
1. Кроме фудкортов, мест для отдыха и зеленых насаждений обязательно поставить ларьки с продажей труселей и лифчиков для купания, кремов для(от) загара, шляпок и китайских очков от солнца разных!
2. А, забыл пивнушки: без них Саратов — не Саратов!