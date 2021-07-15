Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте соцсети Instagram о перепрофилировании предприятий в районе новой набережной для нужд горожан.

— Тренд прошлых столетий, когда прибрежные зоны были исторически заняты производствами, уходит, на смену этому пришел запрос от горожан на современные прогулочные территории, занятые кафе, аттракционами, бассейнами, гостиницами, скверами. Именно с таким посылом мы обращаемся к собственникам объектов, — отметил он.

Градоначальник провел переговоры с некоторыми из них. Владельцы ангара на Шелковичной улице разработали концепцию фуд-кластера, который должен появится в следующем году. Собственники одного из зданий в районе 2-й Садовой улицы выразили намерение вписаться в общую концепцию. Пока что конкретного предложения нет, предприниматели будут дорабатывать идеи.