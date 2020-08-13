Сегодня, 13 августа, в 7:40 на трассе в Саратовской области грузовик влетел в легковушку, сообщает областная ГИБДД.

На 278 километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград возле поворота на Базарный Карабулак большегруз MAN TGA под управлением 38-летнего водителя с номерами Ивановской области столкнулся с легковушкой. Hyundai Creta управлял 58-летний мужчина с регистрационными номерами Тюменской области.

По некоторым данным в результате столкновения пострадали три человека: 23-летний мужчина сейчас в тяжелом состоянии, 23 и 43-летняя женщины тоже нуждаются в медицинской помощи. Все обстоятельства ДТП выясняются.