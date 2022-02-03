Домой Рубрики Новости Саратова Фура кувыркнулась в кювет на трассе под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Фура кувыркнулась в кювет на трассе под Саратовом По Новости Саратова - 03.02.2022 82 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Татищевском районе произошло ДТП. На 583 километре трассы Нижний Новгород — Саратов 44-летний водитель Volvo с полуприцепом цистерной слетел в кювет. Его госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Жители Октябрьского района Саратова остались без воды В саратовских селах построят станции для очистки воды Прошли мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Жители Октябрьского района Саратова остались без воды Новости Саратова - 03.02.2022 0 Жители ряда улиц в Октябрьском районе Саратова остались без воды. В зону отключения попали абоненты, расположенные в квадрате улиц: Чернышевского - Большая Садовая - Береговая... В саратовских селах построят станции для очистки воды 03.02.2022 Прошли мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве 03.02.2022 В Саратовской области остановили тренировки для детей 03.02.2022 Саратовца задержали с крупной партией марихуаны 03.02.2022