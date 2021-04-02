Сейчас на улице Вокзальная в Балакове Саратовской области горит кабина и прицеп фуры, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре пришло в 13:00. На его тушение выехал один пожарный расчет. Возгорание сейчас ликвидируют.

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