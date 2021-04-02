Домой Рубрики Новости Саратова Фура с прицепом горит в Балакове Саратовской области РубрикиНовости Саратова Фура с прицепом горит в Балакове Саратовской области По Новости Саратова - 02.04.2021 105 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сейчас на улице Вокзальная в Балакове Саратовской области горит кабина и прицеп фуры, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Сообщение о пожаре пришло в 13:00. На его тушение выехал один пожарный расчет. Возгорание сейчас ликвидируют. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Панков: Работа по строительству важных для людей объектов должна быть скоординированной Экс-министра Саратовской области оправдали в суде Жители Саратовской области организовали банду для легализации мигрантов ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Панков: Работа по строительству важных для людей объектов должна быть скоординированной Новости Саратова - 02.04.2021 0 Депутат провел совещание по вопросам строительства школы, поликлиники, парка и ФОК открытого типа в Волжском районе. Об этом депутат Государственной думы Николай Панков рассказал... Экс-министра Саратовской области оправдали в суде 02.04.2021 Жители Саратовской области организовали банду для легализации мигрантов 02.04.2021 Андрей Воробьев подарил сертификат детской библиотеке Саратова 02.04.2021 Житель Аткарского района остался без денег из желания купить корову в... 02.04.2021