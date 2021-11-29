Дорожный инцидент произошёл в Вольске Саратовской области днем 28 ноября.

Жители города опубликовали в соцсетях фотографию аварии, на которой грузовик слетел с трассы.

— Вот так занесло фуру на наших обледенелых, непосыпанных дорогах. Никому и дела нет! — осуждающе подписан пост.

Горожане также сообщили, что видели, как на гору из-за гололедицы не могли заехать фуры, а им навстречу ехали машины дорожной службы, которые посыпают дорогу.

Но, к общему удивлению, машины проехали мимо, не оказав помощи водителям.

«А могли бы подсыпать песку», — рассуждают вольчане в комментариях.