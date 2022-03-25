Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС подтвердил участие в восьмом сезоне Высшего дивизиона группы «Б» Всероссийских соревнований по футболу среди студентов «Национальная студенческая футбольная лига».

Команда является вице-чемпионом по итогам финального турнира Общероссийского дивизиона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу в Новороссийске. Уже в своём первом сезоне сборная находилась в списке сильнейших и по итогам соревнований заняла 6 место из 16 команд-участников.

«Новый сезон открывает перед нами возможности как в спортивном, так и в коммуникативном плане, ведь ребята общаются с представителями других вузов практически из всех субъектов Российской Федерации, делятся между собой опытом и планируют развивать дальнейшее сотрудничество. Каждый год лига расширяется и привлекает всё большее количество высших учебных заведений — в этом сезоне число команд возросло до 43. В каждой игре мы будем нацеливаться на самые высокие результаты и стараться радовать наших болельщиков», – выразил готовность спортсменов к участию в турнире директор Центра студенческого спорта ПИУ РАНХиГС Глеб Крючков.

Участниками восьмого сезона впервые станут образовательные организации Донецкой и Луганской народных республик, а также команды из республик Абхазия и Южная Осетия. Этот факт будет способствовать интеграции студенческой молодёжи признанных Российской Федерацией республик и укреплению дружественных, образовательных, культурных и спортивных связей между близкими народами.

Саратов также представит сборная Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

Первые игры состоятся в апреле 2022 года на базе спортивного клуба «Астрахань».