С 23 по 25 октября в Казани пройдет четвертый полуфинальный турнир Общероссийского дивизиона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу сезона 2019-2020 годов

Саратовскую область на соревнованиях представит футбольная команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

За выход в финал команда ПИУ РАНХиГС поборется с соперниками из Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Пермского края.

Первую игру полуфинальной серии ребята из Саратова сыграют с командой Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 23 октября в 12:00 по московскому времени.

24 октября в 9:30 по московскому времени команда Президентской академии столкнется с соперниками из Поволжского государственного технологического университета из Республики Марий Эл.

А в 9:30 по московскому времени 25 октября борьба разразится между Поволжским институтом управления РАНХиГС и Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом.

— Эти соревнования для нас стали дебютными на уровне всероссийского масштаба, поэтому ребята заряжены только на максимальный результат. Наши спортсмены в этом году проводили успешные товарищеские матчи с футбольными клубами из Саратова, поэтому мы будем стараться достичь еще больших высот на предстоящих состязаниях, — подчеркнул директор Центра студенческого спорта ПИУ РАНХиГС Ришат Мажитов.

Все матчи будут показаны в прямом эфире на сайте НСФЛ TV.