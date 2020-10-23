С 23 по 25 октября в Казани проходит четвертый полуфинальный турнир Общероссийского дивизиона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу сезона 2019-2020 годов.

Саратовскую область на соревнованиях представляет футбольная команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. За выход в финал команда ПИУ РАНХиГС поборется с соперниками из Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Пермского края.

Первую игру полуфинальной серии ребята из Саратова сыграли с командой Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева.

— Игра была довольно тяжелой, особенно в первые минуты. С начала матча мы вели активную атаку, но, к сожалению, на 18 минуте пропустили гол в свои ворота. После этого момента нам удалось собраться и до конца тайма сравнять счет, — подчеркнул член сборной команды по футболу ПИУ РАНХиГС Игорь Нестеренко, играющий подо номером 11.

В первом тайме на 18 минуте сборная команды КНИТУ – КАИ забила гол, однако на 26 минуте член сборной команды ПИУ РАНХиГС Глеб Скориков 10-й номер забил первый гол, тем самым сравнив счет. Во втором тайме, на 67 минуте, Игорь Нестеренко забил решающий гол, который принес незабываемые эмоции и победу Президентской академии.

Поддержим саратовских футболистов и пожелаем им побед в полуфинальных играх. Напомним, что 24 октября в 9:30 по московскому времени команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС столкнется с соперниками из Поволжского государственного технологического университета из Республики Марий Эл, а 25 октября в 9:30 по московскому времени состоится игра с

Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом.