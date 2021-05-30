Жители дома №3 по улице Усть-Курдюмская в Саратове пожаловались на огромную змею, заползшую в их двор. Об этом они пишут в социальных сетях.

— Позвонили в 112 — дежурная дала номер телефона некоего Артура-змеелова и порекомендовала связаться с ним. На вопрос платно ли он приедет или нет, ответила «с ним созвонитесь и решите». Телефон оказался недоступен. При повторном звонке дежурная посоветовала самостоятельно отрубить голову змее лопатой, — пишут люди.

Судя по фотографиям, во двор заползла степная гадюка. В мае эти змеи особенно ядовиты. Их укус может стать смертельным для детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями сердца и почек, а также, для домашних животных.