Наибольшее число пассажиров в «Гагарине» было зафиксировано 28 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

С 28 декабря по 12 января декабря в международном аэропорту Саратова «Гагарин» было обслужено 31,897 тысячи пассажиров. На внутрироссийских рейсах было обслужено 30,669 тысячи пассажиров, на международных направления трафик составил 1,228 тысячи человек. Совершено 273 взлетно-посадочных операций.

Наибольшее количество пассажиров в аэропорту «Гагарин» было зафиксировано 28 декабря, когда услугами аэропорта воспользовались 2,553 тысячи пассажиров.

В новогодние праздники из аэропорта «Гагарин» можно было улететь в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а также в Сургут и в Объединение Арабские Эмираты.