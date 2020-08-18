В Саратовской области начинается второй этап профилактического мероприятия «Автобус», сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

Его проведение запланировано на в период с 19 по 29 августа. Во время операции сплошные проверки автобусов. Особый контроль будет сосредоточен на проверках автобусов, осуществляющих межрегиональные, междугородние и международные перевозки, а также проверкам будут подлежать транспортные средства с вместимостью пассажиров от шести до восьми человек.

Повышенное внимание гаишников к пассажирскому транспорту связано с ростом ДТП с участием автобусов. С начала года в Саратовской области таких аварий произошло уже 30, в них пострадали 49 человек.