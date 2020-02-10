Задолго до окончания предварительного этапа гандболисты «СГАУ-Саратов» обеспечили себе место в плей-офф и продолжают борьбу за медали чемпионата, сообщает пресс-служба клуба.

Победа в сегодняшнем матче против гандболистов челябинского «Динамо» была важна для «СГАУ-Саратов» с точки зрения турнирных раскладов на финише предварительного этапа. Теперь можно отмести даже теоретические варианты того, что наша команда останется вне раунда плей-офф. Победа над челябинской командой со счётом 28:22 максимально приблизило «аграриев» к выполнению поставленной задачи. Всё в наших руках!

Однако на пути к победе гандболистам нашей команды предстояло преодолеть множество трудностей. Добраться до далекого Снежинска из Челябинской области — это преодолеть более тысячи километров. Плюс ко всему, к сожалению, не обошли нашу команду стороной и вирусные инфекции. Так некоторые игроки вышли на матч в неоптимальных кондициях. Кто-то только восстановился после болезни, кто-то играл с температурой, превышающей норму. Естественно и соперник не собирался сдаваться на милость одному из лидеров чемпионата. Стартовый рывок «динамовцев» вынудил тренерский штаб нашей команды на десятой минуте матча брать минутный перерыв и вносить коррективы в игру. Это дало свои плоды. «Аграрии» выровнили ход матча и к перерыву на табло воцарилось равенство 13:13. Второй игровой отрезок лучше провели саратовцы, у которых выделялось трио Болотин-Трофимец-Шарков, забросившее 23 мяча из 28 общекомандных. Как всегда, надёжен был Станислав Третынко, показавший гроссмейстерские 40 процентов отражённых бросков. Итоговая победа «СГАУ-Саратов» 28:22 и как итог четвёртое место в турнирной таблице!

Следующий матч наша команда проведёт 15 февраля на домашней площадке. Соперник — волгоградский «Каустик». Начало матча в 17:00 по саратовскому времени.