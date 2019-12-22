В подмосковном Чехове 21 декабря гандболисты «СГАУ-Саратов» сыграли против «Чеховских медведей».

Саратовская команда завершила матч с ничейным результатом – 36:36. При этом «аграрии» были близки даже к победе над самой титулованной гандбольной командой страны, хотя прежде за всю историю противостояний саратовской команде не удавалось побеждать «Чеховских медведей».

«СГАУ-Саратов» набирает очень важное очко, которое может стать весомым аргументом в итоговых раскладах на предварительном этапе Суперлиги Париматч. Следующий домашний матч пройдет 1 февраля 2020 года против уфимского «Акбузата».