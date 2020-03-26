Региональный министр культуры Татьяна Гаранины отменила концерт современной поэтессы Юлии Соломоновой (Сола Монова). Об этом поэтесса написала на своей странице в Facebook.

Письмо из минкульта подписано самой госпожой министром и направлено директору ТЮЗа Игорю Баголею. В нем предлагается рассмотреть обращение на имя губернатора Валерия Радаева о несогласии с проведением концерта 18 мая.

— В связи с пропагандой аморальности и безнравственности в творчестве данной поэтессы министерство культуры области отзывает письмо от 21 января 2020 года о согласовании указанного мероприятия, — говориться в письме, которое опубликовала Соломонова.

Несмотря на то, что писательница была ошарашена таким заявлением, унывать она не спешит.

— Давненько меня не называли проституткой. Теряю популярность, — цитирует Юля Фаину Раневскую, уточнив, что «опытные деятели искусств сказали, что это — донос, и это обычное дело».

— Чувствую себя популярной артисткой, — иронично смеется поэтесса.

Как рассказывает о себе сама звезда рунета, она была режиссером нескольких фильмов, неоднократно побеждала в российских поэтических вечерах, а также выпустила несколько сборников стихов.