Секретарь Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов совместно с сотрудниками комитета ЖКХ администрации района провел мониторинг гарантийного состояния дорог, которые были отремонтированы в 2019 году.

Три года назад, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Энгельс провели ремонт дорожного полотна по адресам: улица Овражная — 0,89 километра, улица Будочная – 0,87 километра, проспект Химиков – 1,8 километра. Общая сумма ремонтных работ составила 47,8 миллиона рублей. На данных участках подрядчиком АО «Автогрейд» были приняты гарантийные обязательства сроком на пять лет.

В ходе мониторинга участниками отмечены участки, которым на данный момент требуется гарантийный ремонт. Также, выявлена потребность обновить рисунок разделительной полосы и пешеходного перехода по проспекту Химиков, остановка «Лидер». Жители улицы Будочная рассказали секретарю, что водители часто нарушают скоростной режим, в связи с эти Дмитрий Плеханов отметил для сотрудника ЖКХ необходимость установки лежачего полицейского на данном участке. По всем перечисленным пунктам комитетом был составлен протокол для дальнейшего гарантийного взыскания.

— В рамках мониторинга сегодня выявили ряд недочётов, которые были сделаны в момент проектирования и ремонта дорожного полотна. Так к примеру, по проспекту Химиков это привело к разрушению съездов к прилегающим дорогам. Жители улицы Будочная посетовали на отсутствие мер по ограничению скорости. Всё это, необходимо исправить, — прокомментировал Дмитрий Плеханов.

Напомним, что ранее Энгельсским отделении партии «Единая Россия» была выдвинута инициатива о создании при каждой внутригородской дороге общественного совета, участниками которого должны быть депутаты района и активные жители.