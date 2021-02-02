Комиссия по вопросам землепользования и застройки Саратова подвела итоги общественных обсуждений проекта решения городской думы об изменениях в генплан города.

На набережной Саратова появится рекреационная зона, сейчас там находятся промзоны и кооперативы.

Депутаты рассмотрят документ в течение февраля 2021 года.

Это позволит освободить берега водохранилища от производственной и складской застройки, озеленить их.

Территория станет частью большого пешеходного кольца, проект которого инициировал председатель ГД Вячеслав Володин.