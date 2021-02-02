Комиссия по вопросам землепользования и застройки Саратова подвела итоги общественных обсуждений проекта решения городской думы об изменениях в генплан города.

На набережной Саратова появится рекреационная зона, сейчас там находятся промзоны и кооперативы.

Депутаты рассмотрят документ в течение февраля 2021 года.

Это позволит освободить берега водохранилища от производственной и складской застройки, озеленить их.

Территория станет частью большого пешеходного кольца, проект которого инициировал председатель ГД Вячеслав Володин.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here