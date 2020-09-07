На территории Саратовской области полицейские задержали 42-летнюю уроженку Пермского края, сообщает УМВД по Ижевску.

Женщина подозревается в краже 700 тысяч рублей из сейфа торговой организации в Ижевске. Примечательно, что в этой организации она работала бухгалтером.

Женщина очень продуманно устраивалась на работу, предъявляя только копию паспорта с фальшивыми персональными данными и адресом регистрации в иных регионах.

Когда сотрудники полиции начали уточнять данные по пойманной женщине, вскрылось, что подобные действия она проворачивала в Воронежской, Челябинской, Свердловской областях и Пермском крае. На момент задержания подозреваемая едва не устроилась работать бухгалтером в Волгоградскую организацию.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Из последних похищенных 700 тысяч рублей, изъять у гастролерши удалось только 100 тысяч.