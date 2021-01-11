14 и 15 января на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) состоится Гайдаровский форум 2021 «Россия и мир после пандемии».

В ходе Форума будут рассмотрены главные тенденции социально-экономического и политического развития, состояние бизнес-среды и инвестиционного климата России, перспективы дальнейшего экономического роста и интеграция России в мировую экономику.

Известные российские и зарубежные спикеры обсудят экономическую политику, вызовы для здравоохранения и образования, проблематику рынка труда и внешнеэкономической деятельности, государственное управление и цифровизацию, вопросы экологии, предпринимательство и региональное развитие, новые точки роста и другие актуальные темы.

—В 2020 году весь мир столкнулся с беспрецедентным вызовом. Спустя время можно сказать, что сейчас это является важной точкой для осмысления накопленного опыта и обсуждения путей дальнейшего развития. Красной нитью в процессе работы Гайдаровского форума планируется обсуждение актуальных экономических, социальных и политических процессов будущего, – прокомментировала смысловую концепцию Форума заместитель директора Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Ирина Иванова.

Все мероприятия Форума будут транслироваться в официальных аккаунтах Президентской академии на YouTube в русскоязычном и англоязычном форматах.

Кроме того, одновременно 14 и 15 января будут идти трансляции по девяти каналам. Список ссылок на русскоязычные трансляции можно посмотреть в официальной группе РАНХиГС социальной сети «Вконтакте».

Перечень транслируемых сессий доступен на официальном сайте Форума (https://gaidarforum.ru/ru/).

Гайдаровский форум 2021 станет самым доступным из всех ранее прошедших: предварительной регистрации для просмотра трансляции не потребуется, запись будет без ограничений вестись на русском и английском языках.

Впервые Форум пройдет в гибридном формате: эксперты и спикеры примут участие в панельных дискуссиях на площадке Центрального кампуса РАНХиГС, а участники будут наблюдать за ходом обсуждений в дистанционном формате.

Организаторами Форума традиционно выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).