13-14 января на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации состоится Гайдаровский форум «Россия и мир: приоритеты». Форум пройдёт в «телевизионном» формате и станет первым деловым событием 2022 года, задав вектор для обсуждения наиболее актуальных задач, стоящих перед государством на текущий год.

В центре программы Форума – приоритетные инициативы Правительства Российской Федерации по социально-экономическому развитию страны. Среди них социальная сфера, строительство и развитие инфраструктуры, экология, цифровая трансформация, технологический рывок, государство для граждан и высокотехнологичный бизнес.

На протяжении двух дней ведущие российские и зарубежные эксперты будут принимать участие более чем в 80 мероприятиях, обсуждая такие актуальные темы, как макроэкономическая политика после пандемии, 30-летие российского рынка, новые каналы взаимодействия государства и общества, ключевые вызовы в сфере образования, переосмысление национальной системы здравоохранения, стратегия социального развития России и ESG. В число прочих тем Форума также войдут приоритеты развития строительной отрасли и ЖКХ, новые форматы лекарственного обеспечения, неочевидные последствия роста финансовой грамотности, цифровизация налогового администрирования и многие другие.

Директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС Виктор Чепляев отметил значительную роль предстоящего мероприятия: «Важность форума невозможно переоценить, ведь на данной экспертной площадке рассматриваются перспективы дальнейшего экономического развития, современные тенденции и вызовы, точки роста социально-экономического потенциала, поддержка бизнеса и инвестиционного климата. Особая значимость мероприятия заключается в том, что на ней выступают в качестве спикеров ведущие эксперты мирового уровня, руководители регионов, корпораций и органов власти. Их профессионализм и индивидуальный взгляд на актуальную социальную и экономическую повестку могут оказать существенное влияние на проекты развития регионов и страны».

Зрители смогут принять участие в работе мероприятий, присоединившись к онлайн-трансляции на официальном сайте Форума (https://gaidarforum.ru/ru/).

Организаторами форума традиционно выступают РАНХиГС, Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).