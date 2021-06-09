Координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Ирина Гайнутдинова прокомментировала решение Саратовской областной думы о повышении заработной платы учителям и врачам

— Хотелось бы чтобы повышение зарплат учителям были более частыми. Но тот факт, что появившиеся лишние средства в бюджете направляются именно на повышение, зарплаты говорит о том, что Правительство региона намеренно и дальше работать над повышение жизненного уровня работников бюджетной сферы, к которым относится и учителя. Это так же признание важности работы учителей в обществе, — отметила Гайнутдинова.