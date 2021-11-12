Согласно программе догазификации населения, проводящейся по инициативе президента РФ, в 5346 домовладений Саратовской области поступит газ. Этот вопрос обсуждался на встрече с генералльным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Густовым Сергеем Вадимовичем.

В Саратовской области планируется подать газ в 3570 домовладений, находящихся менее, чем в 200 метрах от газовой станции и 1776 домов, удаленных более, чем на 200 метров.

Также на встрече рассмотрели состояние газовых систем Саратовской области. Здесь появился один из первых газопроводов страны, и газовая индустрия начала развиваться в регионе давно. Не смотря на постоянную модернизацию, часть оборудования на территории Саратовской области устарела более, чем на 40 лет.