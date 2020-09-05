Домой Рубрики Новости Саратова ГАЗель с баулами застряла под «мостом глупости» в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия ГАЗель с баулами застряла под «мостом глупости» в Саратове По Новости Саратова - 05.09.2020 1796 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 5 сентября, под железнодорожным мостом, где Рабочая улица переходит в 13-й Белоглинский проезд, застряла ГАЗель. Об этом сообщили очевидцы. Путь прервался для транспорта, груженного баулами, они были привязаны на прицепе. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА С будущего года в Саратов пустят теплоходы из Москвы В Иволгино легковушку обсыпали перьями и облили кетчупом Назначен новый руководитель УФСИН по Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ С будущего года в Саратов пустят теплоходы из Москвы Новости Саратова - 05.09.2020 0 Сегодня в День Москвы мэр столицы Сергей Собянин открыл отреставрированное здание Северного речного вокзала, об этом сообщает пресс-служба московской мэрии. С открытием речвокзала начнётся курсирование... В Иволгино легковушку обсыпали перьями и облили кетчупом 05.09.2020 Назначен новый руководитель УФСИН по Саратовской области 05.09.2020 Мотоциклист в Саратове влетел в стоящий Hyundai и попал в больницу 05.09.2020 От коронавируса скончалась 71-летняя жительница Саратовской области 05.09.2020