Сегодня, 5 сентября, под железнодорожным мостом, где Рабочая улица переходит в 13-й Белоглинский проезд, застряла ГАЗель. Об этом сообщили очевидцы.

Путь прервался для транспорта, груженного баулами, они были привязаны на прицепе.