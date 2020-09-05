Сегодня, 5 сентября, под железнодорожным мостом, где Рабочая улица переходит в 13-й Белоглинский проезд, застряла ГАЗель. Об этом сообщили очевидцы.

Путь прервался для транспорта, груженного баулами, они были привязаны на прицепе.

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