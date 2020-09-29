Сегодня, 29 сентября, на Сокурском тракте в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

ГАЗель влетела в столб, 45-летний водитель авто пострадал, его госпитализировали.

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