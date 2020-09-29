Домой Рубрики Новости Саратова ГАЗель влетела в столб на Сокурском тракте РубрикиНовости СаратоваПроисшествия ГАЗель влетела в столб на Сокурском тракте По Новости Саратова - 29.09.2020 136 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 29 сентября, на Сокурском тракте в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. ГАЗель влетела в столб, 45-летний водитель авто пострадал, его госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Коронавирус не подтвердился у Александра Стрелюхина Саратовцев просят помочь опознать дезориентированную пенсионерку Воровка ювелирки на 5 млн рублей из Новосибирска скрывалась в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Коронавирус не подтвердился у Александра Стрелюхина Новости Саратова - 29.09.2020 0 Сегодня, 29 сентября, вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин опроверг информацию, которую писали о нем в СМИ по поводу заражения коронавируса. Председатель регионального правительства сообщил в... Саратовцев просят помочь опознать дезориентированную пенсионерку 29.09.2020 ГАЗель влетела в столб на Сокурском тракте 29.09.2020 Воровка ювелирки на 5 млн рублей из Новосибирска скрывалась в Саратове 29.09.2020 Саратовские таможенники пресекли незаконный ввоз топлива из Казахстана 29.09.2020