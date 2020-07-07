Вчера, 6 июля, на открытом участке местности около хутора Атамановка Саратовского района был обнаружен труп мужчины, об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Мужчина был найден на поле бригадой рабочих, проводивших проверку газового оборудования. Рабочие сразу же вызвали полицию, следователи с судебно-медицинскими экспертами осмотрели место происшествия.

По предварительным данным, умершему около 55 лет, у него есть необычная примета – татуировка на руке с надписью «Кавказ». Предполагают, что он скончался около суток назад.

Обстоятельства смерти мужчины выясняются.