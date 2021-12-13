По факту смерти двух малолетних детей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

13 декабря бригада «скорой», прибывшая по вызову в частный дом села Александровка, констатировала смерть 3-летнего мальчика и 5-летней девочки. Кроме того, в реанимационное отделение госпитализированы 7-летний мальчик и 23-летняя тетя детей. За их жизнь борются врачи.

Проведенным специалистами газовой службы исследованием, опасной для жизни и здоровья концентрации вредных веществ в помещениях дома не выявлено.

Проводится судебно-медицинская экспертиза в целях установления причины смерти детей. Кроме того, назначена химическая экспертиза по объектам бытовой химии и медикаментам, изъятым в жилище, а также санитарно-эпидемиологическая экспертиза по употреблявшимся членами семьи в пищу продуктам питания.

Расследование уголовного дела продолжается.