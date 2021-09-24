«Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» обращают внимание потребителей: регулярной проверке подлежат не только газовые приборы, но также дымоходы и вентиляционные каналы.

Согласно действующему законодательству периодическая проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится не реже 3 раз в год. Не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона.

Ответственность за проверку исправности дымоходов и вентиляционных каналов в частном доме несет собственник, пользователь помещения, а в многоквартирном доме – управляющая компания или ТСЖ.

Во время периодической проверки дымовых вентиляционных каналов проверяется правильность установки системы вытяжек, состояние вентиляционных каналов и оголовков. Они должны быть в работоспособном и исправном состоянии. Очень важно быстро устранить неисправность вентиляции, восстановить тягу, иначе увеличивается риск отравления угарным газом.

Причиной отсутствия тяги являются:

— засорение дымоходов и вентиляционных каналов строительным

мусором, посторонними предметами;

— неплотность (негерметичность) стенок дымовых и вентиляционных

каналов;

— недостаточный приток воздуха в помещение.

Немало случаев отравления угарным газом связано с обратной тягой в дымовых каналах квартир, оборудованных газовыми колонками. Обратную тягу вызывают два фактора: отсутствие притока воздуха, необходимого для горения (закрытое окно и форточка) и одновременная работа газового водонагревателя и вытяжки над плитой или вытяжного вентилятора в вентканале. Если в замкнутом помещении одновременно работают газовая колонка и принудительная вытяжка, то продукты сгорания начинают поступать в помещение. Так в квартире скапливается угарный газ в опасной для здоровья и жизни концентрации.

При возникновении сомнений по поводу состояния вентиляционных каналов можно проверить уровень их пропускной способности самостоятельно подручными методами. Если взять лист или полоску бумаги и поднести к отверстию вентиляционного канала — при наличии необходимой тяги лист должен притянуться к отверстию и удерживаться на нем. Соответственно, если бумага не задержалась на решетке

ограждения канала и упала — значит, тяга в вентиляционном канале недостаточна, и необходимо срочно обратиться в управляющую компанию или специализированную организацию для проведения работ по его очистке.