«Газпром газораспределение Саратовская область» завершил строительство внутрипоселковых сетей протяжённостью 1,5 км для подключения новых домов в посёлке Латухино Ленинского района Саратова.
Проект реализован в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской области на 2020-2024 годы.
Земельные участки в посёлке Латухино выделены многодетным семьям. К новым газораспределительным сетям смогут подключиться 65 будущих домовладений.