«Газпром трансгаз Саратов» запатентовал технологии, совершенствующие качество диагностики объектовгазотранспортной системы

Обществом «Газпром трансгаз Саратов» получен патент на полезную модель, обеспечивающую повышение уровня эксплуатационной надежности агрегатов (ГПА), от работы которых зависит надежность транспортировки природного газа по магистральным газопроводам.

Разработка предназначена для определения наличия дефектов в модулях систем автоматического управления ГПА.

Задачей полезной модели является выявление неисправных формирователей управляющих сигналов (ФУС), имеющих редко повторяющиеся, обратимые неисправности, которые приводят к аварийным остановам ГПА, а значит, и к нарушению режима работы технологического оборудования в целом.

«Все современные ГПА оснащены системами автоматики, от надежной работы которых зависит и безопасность, и бесперебойность газоснабжения. Специализированный комплекс позволяет проводить непрерывное длительное диагностирование с возможностью зафиксировать неисправность в процессе диагностики ФУС, применяемых на системах автоматического управления газоперекачивающими агрегатами», – отметил автор разработки, заместитель начальника производственного отдела автоматизации ООО «Газпром трансгаз Саратов» Павел Паровой.

