Сегодня ночью, 25 июня, в Аткарске произошло ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

В 3:45 27-летний водитель Geely влетел в металлические ворота. Шофер и 24-летний пассажир авто получили травмы, их госпитализировали.