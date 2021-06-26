Домой Рубрики Новости Саратова Geely протаранила ворота в Аткарске РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Geely протаранила ворота в Аткарске По Новости Саратова - 26.06.2021 38 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня ночью, 25 июня, в Аткарске произошло ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД региона. В 3:45 27-летний водитель Geely влетел в металлические ворота. Шофер и 24-летний пассажир авто получили травмы, их госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Команда Андрея Воробьева победила в товарищеском матче участников предварительного голосования «Единой России» Десять человек в Саратовской области скончались от коронавируса Панков рассказал о планах по ремонту дорог в Пугачеве ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Команда Андрея Воробьева победила в товарищеском матче участников предварительного голосования «Единой... Новости Саратова - 26.06.2021 0 Сегодня, 26 июня, на стадионе «Волга» в Заводском районе Саратова состоялся товарищеский матч между командами «Городских» и «Заводских» - участников предварительного голосования «Единой России»,... Geely протаранила ворота в Аткарске 26.06.2021 Десять человек в Саратовской области скончались от коронавируса 26.06.2021 Панков рассказал о планах по ремонту дорог в Пугачеве 26.06.2021 Девушка на Lexus влетела в бордюр в центре Саратова 26.06.2021