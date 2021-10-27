Сегодня, 27 октября, в Волжском районном суде Саратова рассмотрели ходатайство следствия о заключении под стражу гендиректора АО «Саратовский полиграфический комбинат» Александра Калашникова, который подозревается в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Напомним, в период с 1 января 2017 года по 31 августа 2020 года Калашников и заместитель директора по логистике Николай Кузюткин частями получили взятку в общей сумме не менее 1 597 956 рублей. Деньги предназначались за отбор компании в качестве поставщика продукции для акционерного общества, а также за оперативное согласование технической документации, своевременную приемку товара и его оплату.

Помимо этого, в период с 29 ноября 2016 года по 31 мая этого года они также получили от работника ООО не менее 2 318 000 рублей в качестве взятки за аналогичное содействие.

Суд постановил отправить Калашникова под арест до 8 декабря. Он не признает вину в содеянном.