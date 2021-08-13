Генеральный директор АО «Ситиматик» Алексей Колдунов представил проект нового комплекса для сортировки мусора, который будет построен в Саратовской области.

На совещании в правительстве саратовской области решались вопросы деятельности компании в регионе, в том числе вывозе растительных отходов. Гендиректор Ситиматика подтвердил взятые ранее обязательства по вывозу отходов из шести крупнейших городов региона и заявил о готовности продолжить развивать систему коммунальной инфраструктуры.

Он представил проект по строительству мусоросортировочного комплекса, мощностью до 300 тысяч тонн в год. Он будет построен в правобережье.

Также Алексей Колдунов заявил о намерении развивать новые направление деятельности. Планируется создание сети «Вторматик». Первой точкой станет точка в Энгельсе возле гипермаркета «Лента».