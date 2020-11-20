Генеральный директор АО «Управление отходами» Денис Янев прокомментировал инициативу депутатов саратовской областной думы понудить регоператора Саратовской области по обращению с ТКО к вывозу и захоронению древесно-кустарниковых отходов. В частности, он сообщил, что компания прорабатывает варианты организации такой работы совместно с Правительством области.

-Мы с пониманием относимся к тем трудностям, которые испытывает Саратовская область в организации деятельности по обращению с древесно-кустарниковыми отходами. В ходе рабочих консультаций с Правительством области компания приняла решение существенно увеличить прием древесно-кустарниковых отходов на энгельсском и балаковском МСК. Для этого сейчас Правительством области и АО «Управление отходами» вносятся соответствующие изменения в концессионные соглашения. Подчеркну, эти и другие вопросы организации обращения с ТКО конструктивно решаются, все принятые совместные решения закрепляются документально и полностью соответствуют законодательству РФ.

Что касается требований к саратовскому филиалу вывозить древесно-кустарниковые отходы со стороны отдельных депутатов областной думы. Хотел бы напомнить, что филиал не вправе самостоятельно принимать такие решения. Это исключительная прерогатива руководства компании. Более того, позиция депутатов не имеет под собой правовых оснований. Попытки придать размещенным на сайте Госдумы разъяснениям непрофильного комитета по данному вопросу свойства подзаконного акта не состоятельны. Эти разъяснения не имеют соответствующего юридического статуса и противоречат принятой в России нормативно-правовой базе. Ожидаем скорейшего принятия региональным органом законодательной власти нормативного акта, который позволит нам заниматься также и вывозом древесно-кустарниковых отходов, для чего наши специалисты готовы оказать всю необходимую методическую помощь в разработке соответствующего законопроекта.

Вывоз древесно-кустарниковых отходов без надлежащих правовых оснований может дестабилизировать предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО. В этом случае компания обратится за защитой своих прав как концессионера к руководству федеральных надзорных и правоохранительных органов и будет поддержана в таком обращении профессиональным сообществом России, — подчеркнул он.

АО «Управление отходами» — ведущий концессионер в России в сфере создания и эксплуатации систем по обращению с твердыми коммунальными отходами, реализует инфраструктурные проекты по строительству объектов коммунальной инфраструктуры в 6 регионах РФ, оказывает коммунальную услугу по обращению с ТКО в качестве регоператора в четырех регионах РФ.