Генеральный директор ООО «Волга-Медиа», которое является учредителем таких популярных изданий как «Комсомольская правда в Саратове», «АиФ-Саратов», «Новости Саратова», Мария Усова вынуждена была обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с иском к ООО «Медиа Мир».

Напомним, компания «Медиа Мир» значится учредителем ИА «Взгляд-инфо», принадлежащего бывшему депутату Саратовской областной думы Сергею Курихину.

Ранее Мария Викторовна заявила, что готова судиться с изданием, которое публикует недостоверные сведения.

Речь о статье от 27 января на сайте «Взгляд-инфо» под названием «Стартаперы при бюджете».

— Вынуждена обратиться в суд и полицию, потому что журналисты данного издания начали связывать меня уже с теми людьми, которые никогда не являлись моими бизнес-партнерами и не знакомы мне, в принципе. Я смогу доказать это, пройдя полиграф, — отметила Усова.

Арбитражный суд принял материалы к производству 17 марта сего года.