Гендиректор «Волга-Медиа» Мария Усова выразила свое мнение по поводу уголовного дела в отношении ИА «Взгляд-Инфо»:

-Что можно сказать по поводу уголовного дела в отношении «Взгляда Инфо»? Сегодня это обсуждается, можно сказать, всеми. В первую очередь это обсуждает само издание, которое рассказывает всем, что их закрывают по политическим соображениям.

На самом деле, руководство данного СМИ и издатель никогда не задумывались о последствиях, когда публиковали инсайдерскую непроверенную информацию, когда выливали ушат грязи на своих героев.

Эта тотальная безнаказанность привела к тому, что мы вырастили такого «Левиафана» в лице одного СМИ, которому можно было все, до определенного момента. Но в обществе на сегодняшний день назрела необходимость в справедливости.

Сначала с иском в суд обратилась я, потому что в отношении меня неоднократно публиковалась непроверенная информация, несоответствующая действительности. Например, мне стали приписывать в партнеры людей, которых я никогда в жизни не видела.

Хотя, я сама прекрасно понимаю, что такие вещи внутри цеха можно было решать и другим путем. Поэтому сегодня хочу призвать всех к тому, чтобы отказаться от политизации данного процесса. Это частное дело между тем человеком, у которого лопнуло терпение, и между средством массовой информации, которое не должно прикрываться тем, что оно является СМИ, а в первую очередь — действовать по закону.