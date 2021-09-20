Генеральный директор Группы компаний АО «Ситиматик» Алексей Колдунов принял участие в круглом столе «Научно-методологическое и кадровое обеспечение отрасли обращения с отходами в условиях перехода к экономике замкнутого цикла», организованном ППО «Российский экологический оператор».

В своем выступлении Алексей Колдунов подчеркнул ключевую роль отрасли по обращению с ТКО в формировании экономики замкнутого цикла и подробно остановился на мерах, которые необходимы для улучшения кадрового обеспечения компаний, работающих с твердыми коммунальными отходами. В частности, генеральный директор АО «Ситиматик» предложил создать межрегиональный отраслевой кадровый резерв, осуществлять долгосрочное сотруднечество с вузами, ввести дополнительные программы профориентации, ориентированные на компании из сферы обращения с ТКО, а также внедрять программы по непрерывному развитию и обучению персонала, включая стажировки на передовых предприятиях, в том числе за рубежом.

В числе институциональных мер развития кадрового потенциала отрасли обращения с ТКО Алексей Колдунов назвал: открытие и финансирование научно-методологических центров в области обращения с отходами; бюджетное финансирование специализированных образовательных программ; развитие учебной базы по специальностям, востребованным в сфере обращения с ТКО; организация мероприятий по экологическому просвещению и повышению экологической культуры населения, повышение престижа отрасли, разъяснение важности раздельного сбора ТКО и своевременной оплаты услуг региональных операторов.

В круглом столе, помимо АО «Ситиматик», приняли участие представители высших учебных заведений: Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Пермского национального исследовательского политехнического университета; а также бизнес-сообщества: АО «РТ-Инвест», ПАО «Сибур Холдинг» и др.