Вместе с представителями Совета по правам человека при президенте Андреем Бабушкиным и Евой Меркачёвой в прогремевшей на всю страну ОТБ-1 Саратова побывал Геннадий Макаренко, член региональной общественной наблюдательной комиссии.

Общественник и правозащитник Макаренко поделился с нашим корреспондентом впечатлениями об увиденном и услышанном там.

— Бабушкина я знаю, встречался с ним ранее. Он опытный, грамотный правозащитник, въедливый. Присутствовала и Надежда Сухова – региональный уполномоченный по правам человека.

Посетил вместе с ними ШИЗО – штрафной изолятор. Там было двое заключенных. Замечания, просьбы и жалобы у них были. Один жаловался, что его якобы избивали в колонии №17. Второй жаловался на плохие условия содержания в изоляторе. Это действительно так, там были проблемы с канализацией. Вопрос этот решили сразу на месте – перевели его в другую камеру изолятора.

Дальше я был на приеме, который Бабушкин вел в ОТБ-1. Беседовали с пострадавшими от той ситуации, которая была там (пытки и изнасилования на видео – прим.ред.) С ними разговаривал, выяснял обстоятельства. Фамилии я называть не буду, конечно. Эти встречи с другими пострадавшими Бабушкин намерен продолжить.

Мое мнение – он постарается непредвзято подойти к ситуации, как это получиться, что он доложит Президенту – не знаю. По крайней мере его пускают куда угодно, куда хочет. Никаких препятствия для его работы здесь нет.

Те заключенные. Кто приходил на встречу, он рассказывали, что и как было, да, они подтверждали произошедшие преступления. На данный момент на них никаких гонений нет. Этим везде интересуются правозащитники в обязательном порядке. Заключенные рассказали о тех, кто подвергся издевательствам и уже освободился, Бабушкин записывал.

О ситуации, что часть заключенных вывезли из ОТБ-1 накануне я не слышал. Об этом там никто не говорил, и Андрею Бабушкину в том числе не жаловался. По крайней мере на тех двух встречах, на которых я был сам, — рассказал Геннадий Макаренко.