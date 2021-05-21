Бывшему председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова Геннадию Свиридову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 24 августа 2019 года комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова заключил контракт с организацией по благоустройству проспекта Кирова. До начала выполнения работ оказалось, что часть участка не относится к общественной территории и делать все на нем должны не за счет бюджетных средств. Платить обязан собственник.

Чиновник знал об этом но все равно отдал подрядчику за работы на этой территории шесть миллионов и 22,327 тысячи рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой города Саратова совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательств и завершение предварительного расследования.

Напомним, с 2017 года к его работе возникали претензии, однако чиновник остался на своем месте. В итоге его уволили в 2020 году.