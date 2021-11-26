Спикер Государственной думы пока не отреагировал на такое резкое заявление оппозиции.

Геннадий Зюганов, возглавляющий Коммунистическую партию РФ, заявил в частности, что против Валерия Рашкина была якобы спланирована целая «операция «лось», которую, по мнению Зюганова, организовал Вячеслав Володин. Якобы спикер ГД не может простить Рашкину проигрыш в суде, когда коммунист выиграл дело против Володина в ЕСПЧ.

«Дело против Рашкина — информационное паскудство», — отметил лидер КПРФ.

Ответных заявлений от Володина пока не последовало.

Также остаётся открытым вопрос, как и кто подогнал Рашкину под выстрел из ружья лося. Зюганов об этом умолчал.

Напомним, ранее Рашкина лишили депутатской неприкосновенности, после того, как с таким решением в Госдуму вышла Генпрокуратура.