Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов объявил строгий выговор прокурору Саратовской области.

Соответствующий приказ в адрес Сергея Филипенко за подписью главы надзорного ведомства подписан 17 ноября сего года.

На основании документа саратовский прокурор привлечен к дисциплинарной ответственности по итогам проверки ситуации в ОТБ-1 в Саратове ведомственной комиссии, прибывшей из Москвы.

Комиссия выявила «факты ненадлежащего исполнения служебных обязанностей» Филипенко, который «не обеспечил эффективную организацию надзора за законностью исполнения уголовных наказаний и контроль за работой подчиненных».

Позиция Саратовской прокуратуры привела к тому, что нарушения в ОТБ-1 приобрели «системный и длящийся характер». Поступавшие из колонии жалобы от заключенных фактически были проигнорированы.

По мнению комиссии, к утечке данных из ОТБ-1 привело также отсутствие должного надзора за режимным учреждением со стороны облпрокуратуры, возглавляемой Филипенко.