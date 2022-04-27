Генеральная прокуратура РФ устроила внеочередную аттестацию прокуроров после сообщений о пытках в тюрьмах.

Об этом сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

— В связи с имеющимися острыми проблемами в деятельности уголовно-исполнительной системы проведена внеочередная аттестация прокуроров, отвечающих за этот участок работы. Надеюсь, такой встряски достаточно, чтобы реально перезагрузить надзор, — заявил Краснов.

Генеральный прокурор России поручил подчиненным обеспечивать «принципиальную и объективную проверку любого сигнала о посягательствах на личную безопасность арестованных и осужденных, незаконном применении к ним мер взыскания».

Сотрудники прокуратуры обязаны, по словам Краснова, держать под постоянным контролем оперативную обстановку в местах лишения свободы, обеспеченность лекарствами и вопросы трудоустройства осужденных.

Напомним, напряженная обстановка в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации скандальных видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в колонии Саратовской области.

Генпрокуратура также намерена провести масштабную проверку безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. Ее результаты подведут к 1 июня 2022 года.